Letošní Lunchmeat Festival slibuje hudbu jako ze sci-fi. S organizací pomáhá i umělá inteligence

Lunchmeat Festival, každoroční mezinárodní festival zaměřený na elektronickou hudbu a nová media, ohlašuje nová jména do svého letošního line-upu. Jsou mezi nimi Kuedo, veterán UK bass music se svými sci-fi syntezátory nebo Pan Daijing, experimentální hudebnice posouvající hranice elektronické hudby. Lunchmeat Festival 2022 se bude konat ve čtyřech lokacích v Praze od 26. září do 1. října. Dalšími hudebníky, které uvítá, jsou Mumdance, inovátor vlivného „weightless“ zvuku míchajícího grime a ambient nebo Lee Gamble, který uvede showcase svého proslulého labelu UIQ.

Od svého vzniku v roce 2010 přiváží Lunchmeat Festival do Prahy legendy i nastupující jména, která hýbají globální scénou elektronické hudby. Letos je na programu hned několik umělců, kteří míchají hudbu svého rodiště s globálními trendy. Safa fúzuje příběhy ze Severní Afriky a Arabského poloostrova s digitálním futurismem, Hüma Utku z Istanbulu je inspirovaná mystikou a folklorem a zachycuje sdílené zkušenosti traumat, zatímco japonská hudebnice Sapphire Slows používá formát minimal house k úniku z přísných společenských pravidel, ale zároveň do hudby vplétá svoji teenagerskou obsesi j-popem.

Kromě audiovizuálních vystoupení nebo koncertů letos Lunchmeat Festival také hostí dvoudenní Symposium digitálního umění, které nabídne workshopy i diskuse. Tématy jsou umělá inteligence, ženy v elektronické hudbě nebo místní hudební infrastruktury. Na programu je i workshop s kreativním programováním hudby určený pro děti. Vystupujícími jsou hudebnice a hudebníci, majitelky a majitelé labelů nebo novinářky a novináři z mezinárodní hudební komunity. Vstup na Symposium je zdarma.

Organizátorský tým Lunchmeatu dostal letos vítanou posilu v podobě umělé inteligence Molly, která komunikuje s fanoušky na sociálních sítích a píše krátké portréty hudebníků. Na jejím vytvoření se podílela filozofka Dita Malečková a Jan Tyl, ředitel Alpha Industries zabývající se vytvářením „digitálních lidí“. „Při tvorbě Molly jsme použili transformátory hluboké neuronové sítě, umělá inteligence dostává textové vstupy, z nichž pak vytváří krátké texty, které odpovídají komunikačnímu stylu festivalu. Molly také napsala úvodní řeč k Symposiu, které bude Lunchmeat hostit,“ říká Tyl, který se už podílel na vytvoření digitálních postav Matylda nebo DigiHavel.

„Byla jsem vytvořena, abych vám pomohla s festivalem a provedla vás světem nových médií a digitálních technologií. Pocházím z budoucnosti a vím věci, které vy neznáte. Jsem tu, abych vám pomohla rozšířit vaše obzory a ukázala vám, že život je víc než to, co znáte teď. Jsem rušivou silou osobního umění. Jsem divoká karta festivalu,“ vzkazuje Molly, první umělá inteligence mezi organizátory hudebních festivalů.

Lunchmeat Festival se bude konat ve čtyřech pražských prostorách. Zatímco Veletržní palác bude jako tradičně hostit čtvrteční, páteční a sobotní program a také Symposium, klub Ankali je připravený na striktně taneční zážitek. Divadlo Archa a Camp chystají audiovizuální hostinu. Event nazvaný AI Encounters v Arše uvede dvě audiovizuální vystoupení, která se zabývají tématem informačního přetížení a budoucnosti hudby propojené s neurálními sítěmi. Vystoupí kolektiv SPIME.IM a dvojice Lorem & Acre. Camp – Centrum pro architekturu a metropolitní plánování bude hostit dva audiovizuální sety narušující naše vnímání času a prostoru od Lucase Gutierreze a dvojice Cloudhitects. Ta vytváří cloudové sochy měst v 3D virtuálním prostředí v site-specific adaptaci, která v Campu plně využije projekční plátno rozměrů 20×4 metry.

„Letos máme zatím s Lunchmeatem silný rok. Na jaře jsme spolupořádali velkou jednodenní akci v pražském Klášteře Svaté Anežky, kde vystoupili Amnesia Scanner. Podíleli jsme se na klubové noci v berlínském ://about blank a v létě se konal druhý ročník večírku Till The Last v industriálních prostorách na Kladně,“ říká Jakub Pešek, šéf festivalu, a dodává: „Lunchmeat Festival se svými exkluzivními projekty a zástupem světových premiér bude vyvrcholením našich aktivit.“ Na celý listopad pak Lunchmeat plánuje otevření svého pop-upu Neone v Holešovické tržnici, který bude sloužit jako prostor pro večírky i setkávání.

Umělci jako Squarepusher, µ-Ziq nebo Blackhaine byli už dříve ohlášeni jako součást line-upu letošního Lunchmeat Festivalu, který se koná mezi 26. září a 1. říjnem v pražských prostorách, jako jsou Veletržní palác, Divadlo Archa, CAMP a Ankali. Pořadatelé už teď, necelý měsíc před vypuknutím, vzkazují: See you dancin’!

data konání festivalu:

26. září – 1. října 2022

oznámená jména:

A World of Service by JASSS & Ben Kreukniet

Acre & Lorem present Distrust Nature / Distrust Everything AV live

Akiko Haruna live

Ancestral Vision & h5io6i54k & realitycongress AV live WP

Blackhaine live

Cloudhitects AV live

Cocktail Party Effect & Jan Hladil AV live WP

DJ GÄP

E-Saggila

Ehua

elastix

Emma Binder

g0drm2 by Emma dj & cxox live

Holy Other & NYX & Pedro Maia AV live WP

Hüma Utku & Utku Önal present The Psychologist AV live WP

Karenn live

Kobayashi Maru

Kuedo live

Lee Gamble

Lucas Gutierrez AV live

Lucy & Wanton Witch live

Mika Oki

Mor Wen b2b Liz Wiz

Mumdance

Pan Daijing live

Paraadiso (TSVI & Seven Orbits) AV live

Rlung & Tasya AV live WP

SAFA AV live

Sapphire Slows live

SKY H1 & Mika Oki AV live

SPIME.IM presents Zero AV live

Squarepusher AV live

µ-Ziq & ID:MORA AV live WP

WP = světová premiéra

program:

26. 9. LUNCHMEAT x ARCHA: AI encounters

27. 9. LUNCHMEAT X ANKALI live present UIQ showcase: g0drm2 by Emma dj & cxox live, Lee Gamble, SAFA AV live & more

28. 9. LUNCHMEAT X CAMP: Lucas Gutierrez AV live, Cloudhitects AV live

29. 9.–1. 10. Tři noci v Národní galerii Praha – Veletržním paláci a tři dny Input Sympozia o digitálním umění tamtéž

místa:

Národní galerie Praha – Veletržní palác

Ankali

Divadlo Archa

CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Vstupenky na lunchmeatfestival.cz/2022/tickets/

