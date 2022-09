Vývoj bojů: Z bojišť na Ukrajině přicházejí povzbudivé zprávy, Rusové mají problém

Uplynulý víkend dává důvod k opatrnému optimismu.

Ukrajinská armáda překvapila u Slovjansku, osvobodila měsíce okupovanou obec na druhé straně řeky.

Enerhodar – ruská propaganda je opravdu hloupá.

Bayraktarům se daří.

Ruské tanky překonaly kulaté jubileum, po kterém jejich posádky netoužily.

Mapy dne – nejdůležitější bojiště u Chersonu; kde Ukrajinci překročili Severní Donec.

Videa dne – z osvobození Ozerného; ruské video, které mělo dokázat ukrajinské vylodění v Enerhodaru; nové úspěchy Bayraktarů; výbuch ukrajinského skladu.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 4. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Uplynulý víkend dává důvod k opatrnému optimismu. Události uplynulých dní není třeba přeceňovat. Hlášení o ukrajinských úspěších přicházejí pouze po kouscích a nemají podobu velkolepých vítězství. Aktuální úspěchy navíc nemusí pokračovat. Ale přesto je není třeba ani zlehčovat. Rusko sice nadále útočí na Donbasu, ale to, co tam ruské armádě trvá týdny, Ukrajincům u Chersonu trvá dny.

O víkendu oznámili například osvobození vesnice Vysokopillia. Nachází se v řídce osídlené oblasti a má zajímavou historii. Založili ji němečtí kolonisté. Během války jich část odvlekli Sověti a zbytek uprchl při ústupu s německou armádou. Dnes je důležitá tím, že byla nejsevernějším výběžkem ruské ofenzivy v Chersonské oblasti. Bránily ji elitní jednotky výsadkářů.

Osvobození obce kromě ukrajinských potvrdily i ruské zdroje.

Osvobození Vysokopillie je součástí ukrajinského tlaku ze severu, který váže v obraně nejohroženější ruské jednotky na pravém břehu Dněpru v severní části oblasti. O něco jižněji probíhají operace, které by v případě úspěchu mohly pro tato ruská vojska znamenat smrtelné nebezpečí, protože by je mohly zcela odříznout a obklíčit.

Kde a o co se Ukrajinci pokoušejí. Zdá se, že klíčové bojiště se v tuto chvíli nachází u Davydiva Bridu. Je to od léta často zmiňovaná obec u řeky Inhulec, kde si Ukrajinci ještě během prázdnin vybudovali předmostí. I během ofenzivy, která začala 29. srpna, Ukrajinci právě v této oblasti postoupili nejdále k vesnici Suchyj Stavok. Teď svůj úspěch postupně rozšiřují, a uspějí-li, jedna z optimistických možností je, že se z něj pokusí postoupit směrem k Dněpru po cestě, která vede k Beryslavu na západním břehu Kachovské přehrady. Na její opačné straně leží Nova Kachovka. Mezi nimi je kachovský most, jehož část se během víkendu zhroutila (další dávku raket dostal i Antonivský most, i on je mimo). Na této mapě bojiště je vidět jako žlutý výběžek na východ, na jehož vrcholu jsou obce Kostromka a Sčaslive.

Je to krajně optimistický scénář, k jehož naplnění je velmi daleko (Ukrajinci hovoří o pomalé ofenzivě, jejímž cílem je Rusy postupně vyčerpat), ale z mapy výše je jasné, jaká možnost se zde Ukrajincům nabízí – rozdělit ruskou armádu západně od Dněpru na dvě části, přičemž ta severní by byla zcela odříznuta od zásobování. Tedy pokud by nestihla ustoupit jižněji k Chersonu.

Ukrajinská armáda překvapila u Slovjansku, osvobodila měsíce okupovanou obec na druhé straně řeky. Město Lyman padlo 26. května. V té době se zdálo, že útok na nedaleký Slovjansk je otázkou času. Mezi těmito městy je les a řeka Severní Donec. Na okraji toho lesa a na severním břehu řeky ovládaném od května Rusy leží vesnička Ozerne.

Updates: 🇺🇦 have retaken Ozerne on the northern bank of the Siverskyi Donets river. pic.twitter.com/V6gHgJyU0U — Ukraine War Map (@War_Mapper) September 5, 2022

Během víkendu ji překvapivě obsadily ukrajinské jednotky. V této chvíli vůbec není zřejmé, zda šlo o krátkodobý výpad, nebo snahu udržet předmostí dlouhodoběji, nebo dokonce o předzvěst čehosi většího v budoucnosti. Samotný fakt, že se Ukrajinci dostali na druhou stranu řeky, že tam dokázali obsadit obec a Rusové jim v tom nedokázali zabránit, naznačuje, že