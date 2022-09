Jak řešit drahé energie? Zvyšte již existující sociální dávky a neobjevujte Ameriku, radí vládě ekonomové

Vláda Petra Fialy (ODS) se i přes své dřívější sliby při řešení následků energetické krize zatím pouští především do plošné pomoci domácnostem v podobě pětitisícového příspěvku na děti nebo úsporného tarifu. Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) přitom kabinetu radí, aby pomoc zaměřila na ty nejpotřebnější. Stát by díky tomu mohl i výrazně ušetřit.

Představte si matku samoživitelku, které se nyní měsíční zálohy na energie zvedly například o tři tisíce korun. Od října do prosince by tak zaplatila navíc devět tisíc. Stát jí chce pomoci úsporným energetickým tarifem, který jí do konce roku přinese slevu zhruba čtyř tisíc korun. Samoživitelce tak sleva pomůže jen zčásti a zvýšení výdajů ji může dostat do vážných existenčních problémů.

Obdobnou výši podpory přitom stát slibuje i domácnostem, které zdražení energií zatím tolik netrápí. Buď proto, že pro ně zvýšení cen není takovým problémem kvůli vysokým příjmům. Nebo proto, že mají z doby před nynějším zdražováním garantovanou fixní cenu na další rok či dva dopředu.

Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) kvůli tomu plošný přístup k pomoci kritizují. „Jde o utrácení peněz. Vláda se měla soustředit na domácnosti v problémech, a ne dávat plošnou pomoc i těm, kteří ji tolik nepotřebují,“ říká ekonom a člen NERV Libor Dušek, šéf katedry národního hospodářství na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Databáze si nerozumí

Ekonomičtí poradci vlády i proto sestavili dokument, v němž vládě radí, jak pomoc lépe zacílit na ty nejpotřebnější. V první fázi rozdělování úsporného tarifu do konce letošního roku se stát zřejmě nevyhne tomu, že se podpora bude rozdělovat plošně. V další etapě, která má začít příští rok, by se ale pomoc podle NERV měla zaměřit jen na čtvrtinu až třetinu domácností.

„Třeba ve Velké Británii funguje systém, kdy si dodavatelé energií