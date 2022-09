Vrátili se k nim ptáci, savci i kajmani. Brazilští manželé obnovili část zmizelého pralesa

Miliony nově vysazených stromů a odměnou za to návrat živočišné říše. Manželé Salgadovi na obřím pozemku u rodinné farmy obnovili část Atlantického pralesa, kdysi zalesněného území podél brazilského pobřeží. Dnes už pomáhají s podobnými činnostmi i jiným a říkají: zachránit lze i Amazonii.

Osmasedmdesátiletý Sebastião Salgado se proslavil především jako fotograf, za dlouhou kariéru ověnčený četnými prestižními oceněními. Své fotografie vystavoval opakovaně i v České republice – naposledy do Prahy před pěti lety doputovala jeho předposlední expozice Genesis, na nejnovější výstavu Amazônia se ale dosud čeká.

V posledních více než dvaceti letech se ale Salgado spolu s manželkou Lélií Wanickovou, která je mimo jiné kurátorkou jeho výstav, věnoval ještě ambicióznější činnosti: znovuoživení už takřka zcela zničeného Atlantického pralesa. Na rozsáhlém pozemku v brazilském státě Minas Gerais, který Salgado zdědil po rodičích, totiž manželský pár za tuto dobu vysázel více než tři miliony stromů a obnovil tisíce vyschlých pramenů. Z tohoto úsilí se zrodilo výjimečné místo: soukromá přírodní rezervace Fazenda Bulção.

Mrtvý prales

Počátky pozoruhodného projektu sahají do raných 90. let, kdy se Salgado vrátil z genocidou zničené Rwandy. „Tahle zkušenost mě poznamenala,“ vzpomínal později fotograf, který během vraždění ve Rwandě přišel o blízkého přítele a sám sotva vyvázl. „Nikdy jsem si nedokázal představit, že by člověk mohl být součástí druhu, který je schopen takové krutosti vůči svým vlastním příslušníkům. Nedokázal jsem se s tím smířit.“

Ve stejnou dobu zdědil po rodičích