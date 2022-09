Ukrajinci na chersonské frontě postupují pomalu, ale jistě. Rusové by „potřebovali Mojžíše“

„I ti lepší vojevůdci 20. století by měli problém s tím, aby jejich postup vyhověl očekáváním na sociálních sítích,“ tweetoval k ukrajinské ofenzivě na jihu země analytik Michael Kofman. Na to, že postup ukrajinské armády proti ruským okupantům je pomalý, ale přesně takový, jaký má být, upozorňují i další odborníci.

Tweety se snímkem vojáků vztyčujících ukrajinskou vlajku nad čtyřtisícovou obcí Vysokopilja v Chersonské oblasti včera ukázaly, že ukrajinská armáda přece jen v boji proti bránícím se ruským okupantům postupuje.

Krátký úvod do děje: ukrajinští vojáci spustili před týdnem protiútok na jedinou část Ruskem okupovaného území, která leží západně od Dněpru. Je to část Chersonské oblasti velká asi jako Moravskoslezský kraj a pro Rusko je její držení obtížné: „Na západě Ukrajinci, na severu Ukrajinci, na jihu Černé moře, na východě Dněpr,“ popsal to lakonicky italský analytik a veterán italské armády Thomas C. Theiner.

Mosty přes Dněpr ukrajinská armáda v předchozích dnech a týdnech ničila. Neznamená to nic definitivního, Rusko zásobuje své vojáky pomocí trajektů, ale má to složitější. A nedaří se mu postavit ani stálé pontony.

Rusko se snaží vykreslit ukrajinskou ofenzivu jako zmařenou a na sociálních sítích není těžké najít videa zničené ukrajinské techniky. To ve skutečnosti není až tak překvapivé: Rusové měli měsíce času na opevnění pozic v oblasti, průkazně je opevňovali a překonat je bez ztrát je prakticky nemožné. A stratégové vědí, že