Do hor jsem se vydal bez přípravy, bez plánu a bez cíle. Ani tuto reportáž jsem neměl v plánu, ale i ona se nakonec stala součástí velkého dobrodružství, ve kterém sehrála hlavní roli náhoda.

Do slovenských hor ho vyhnala válka. „Byla to zoufalá odpověď člověka bezmocného proti obrovské přesile zla.“

Mimořádnou reportážní esej Martin M. Šimečky přinášíme v překladu Petra Koubského.

Vybral jsem si červenou značku, protože se táhla celým Slovenskem. Umožní mi toulat se horami bez přemýšlení o cíli. Žádný jsem neměl. Chtěl jsem být sám, chtěl jsem se trochu zbavit smutku, který mě zavalil jako ty pytle s pískem, které obyvatelé Oděsy vrší proti ruským raketám.

Neměl jsem cíl, plán ani mapu, protože válka na Ukrajině mi připomněla to, co vím od mládí, ale často na to zapomínám: jedním z klíčových principů bytí je náhoda. Chci-li jí vyjít naproti, nesmím mít plán.

Bylo jedenáct hodin ve středu 8. června. Taxík mě dovezl na parkoviště nad bratislavskými Krasňany. Nevěděl jsem, že Cesta hrdinů SNP začíná na Dukle a končí na Devíně, že půjdu v protisměru. Věděl jsem jen, že značky jsou červené.

Koupil jsem si v bufetu kofolu a dostal k ní tvarohovou buchtu zdarma, protože byla včerejší. Věděl jsem, jak se dostat na červenou, protože po pěšině, která k ní vede, často běhávám. Jenže teď jsem se proměnil v chodce, těžký batoh mě tlačil k zemi, měkké a vlhké po nedávných deštích.

Věděl jsem, že jdu vstříc dobrodružstvím, ale teprve teď se mi