Putin už nevěří nikomu, jeho okolí pohání strach. Porážka u Chersonu bude začátkem konce

Proč se Putinovo okolí chová tak, jak se chová, a kdy se režim začne hroutit? A jak to souvisí s ukrajinskou protiofenzivou u Chersonu? Novinářka Ekaterina Kanakova ze zakázané stanice Echo Moskvy shrnuje, co se děje v Rusku.

Mnozí očekávali zahájení ukrajinského protiútoku, k čemuž došlo 29. srpna, kdy ukrajinská armáda podle některých zpráv prolomila první obrannou linii nepřítele. Ruské ministerstvo obrany pouze uvedlo, že se Ukrajina pokusila o ofenzivu v Chersonské oblasti. Z nějakého důvodu se však nezmínilo o tom, že tento pokus byl úspěšný. Přitom ovšem neopomněli uvést, že „ukrajinské síly utrpěly těžké ztráty včetně více než 20 tanků a více než 500 vojáků“. A co ruské ztráty? Samozřejmě kromě ega a carské koruny? Ukažte raději své hořící muniční sklady a zničené mosty. To ale pro Putina není důležité, hlavní je, kdo za to může (samozřejmě kromě něj).

Obětní beránek se našel rychle.