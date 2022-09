Start Artemis I se nepodařil ani napodruhé. NASA má velký problém

V sobotu skončily přípravy startu mise k Měsíci dřív, než dospěly do finální fáze. Ředitelka letu Charlie Blackwell-Thompsonová zrušila pokus o start tři hodiny před jeho plánovaným okamžikem. Důvodem je únik paliva z nádrže.

Sedm hodin před startem vyšlo najevo, že z palivové nádrže uniká kapalný vodík. Technici se o zastavení úniku pokusili třemi různými způsoby, ani jeden ale nevedl k cíli. Podchlazený kapalný vodík unikal dál. Tým přípravy startu doporučil odklad a ředitelka Blackwell-Thompsonová jejich návrh potvrdila.

Je to velké zklamání pro všechny, kdo se na Floridu z menší či větší dálky přijeli už podruhé podívat. První pokus o start byl zrušen ve čtvrtek 29. srpna, rovněž kvůli technickým potížím s nosnou raketou SLS (zpětně se ukázalo, že šlo jen o vadný senzor, to ale nikdo nemohl vědět včas). Rozčarování návštěvníků je však zanedbatelný problém ve srovnání s tím, co se teď odehrává uvnitř NASA, pro jejíž budoucnost