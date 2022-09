Co kdybyste pracovali jen tolik, za kolik vás platí?

Před několika týdny se sociálními sítěmi začalo šířit video s prostým hlavním poselstvím: práce možná není to jediné, pro co musíme žít. Video ve Spojených státech do veřejné debaty opět přineslo hned několik evergreenových témat spojených s otázkou tamní pracovní kultury: Do jaké míry by měla práce určovat naši identitu? A má to být právě náš profesionální výkon, od kterého odvozujeme svou hlavní hodnotu?