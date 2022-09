Na Times Square už jen beze zbraně. V Česku jsou cedulky s přeškrtnutou pistolí bezzubé

Co znamená obrázek s přeškrtnutou pistolí u vchodu do banky? Zdánlivě triviální otázka. Jenže odpověď je komplikovanější, než se zdá. Tyto piktogramy nemají v Česku žádný zákonem definovaný význam. Deník N zjistil, že kupříkladu různé banky, které je používají, jimi zakazují různé věci. Vymáhání je navíc problematické a někteří střelci otevřeně přiznávají, že zákazy nerespektují.

Na slavné newyorské Times Square se od minulého čtvrtka nesmí se zbraní. V New Yorku u sebe nově také nikdo nesmí mít zbraň například v metru, v baru a na mnoha dalších místech. Radnice vyhlášením tzv. „gun-free“ zón reagovala na kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v červnu zrušil zákon podmiňující nošení zbraně ve státě New York zvláštní licencí.

Podobnými zákazy reagují mnohá americká města, státy, ale i soukromé firmy na skutečnost, že se kvůli odporu republikánů stále nedaří regulovat zbraně na federální úrovni.

V České republice jsou v tomto ohledu zákony vůči držitelům zbraní paradoxně mnohem vstřícnější než v Americe. U vstupu do mnoha provozoven a na řadu míst, například na hřiště, visí i u nás piktogramy s přeškrtnutou pistolí. Laikovi by se mohlo zdát, že je jasné, co znamenají. Ale skutečnost je jiná.

Někteří držitelé zbraní dávají na sociálních sítích otevřeně najevo, že tyto zákazy nerespektují. Oblíbené jsou fotografie, jak si z nálepek s přeškrtnutou zbraní dělají terče.

Velmi různý přístup mají například banky. Některé zákaz neuplatňují vůbec. „V současné době