Příští týden začíná PRAGUE ART WEEK 22. Na co se můžete těšit a co si nenechat ujít?

První ročník mezinárodního festivalu vizuálního umění PRAGUE ART WEEK 22 se koná od 9. do 15. září 2022 po celé Praze. Během tohoto týdne se můžete zapojit do pražské sítě umění, která zahrnuje více než pět desítek galerií, muzeí, ale i sbírek umění a dalších uměleckých institucí. Poprvé bude vystavena sbírka současného umění Havrlant Collection a velké instituce bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné nebo zdarma. Nenechte si také ujít bohatý doprovodný program v Superstudiu na Nové scéně ND, jehož hostkou bude například fotografka Marie Tomanová.