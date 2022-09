„Vzal jsem rodinné úspory, syna a vyrazil na Artemis. Musíme ji vidět,“ říká Čech na mysu Canaveral

V rozhovoru mimo jiné probíráme: Co prožívá celoživotní fanoušek kosmonautiky při pohledu na Artemis.

V čem je start Artemis jiný než cokoli dřív.

Proč je právě tato mise pro lidstvo zlomovým okamžikem.

Jak kosmonautiku změnil Elon Musk.

Kdy poznáte, zda SLS startuje, či ne.

Kde je nejlepší místo na pozorování vzletu.

Tohle je pátý start, na který jste z Česka přiletěl. Podle čeho se rozhodujete, ve kterém okamžiku koupíte letenky a vyrazíte?

Čekám na jeden okamžik. V případě Artemis nastal minulé pondělí, tedy přesně týden před startem (původně plánovaným na pondělí 29. srpna, pozn. red.). Raketa už byla na rampě a prošla testem připravenosti k letu. To byl zásadní moment, po kterém jsem po dohodě se ženou vybral rodinné úspory, sbalil syna a vyrazili jsme.

Proč je to pro vás tak důležité?

Jsem fanoušek kosmonautiky od deseti let. Mám třetí největší sbírku podpisů kosmonautů na světě, mám podpis úplně všech kosmonautů z prvních šedesáti let včetně Gagarina. Tohle je tak jednoznačně historický okamžik pro lidstvo, že u toho musím být, a to ať ten start nebo i celá mise dopadne jakkoliv.

Chcete mi říct, že je jedno, jestli SLS vzlétne, nebo ne?

Ano. Každopádně je to totiž