Už deset let září Signal Festival Prahou. I letos, mezi 13. a 16. říjnem, se bude na co dívat. Ve dvou trasách hlavního programu se představí návštěvníkům čtrnáct uměleckých instalací.

Roboti s lidskou tváří i zničená auta z Ukrajiny. Deset let Signalu přichází v těžkou dobu, říká ředitel festivalu

S příchodem podzimní tmy se v Praze už podesáté rozsvítí parky, ulice a budovy zevnitř i zvenku. Signal Festival nese pověst jedné z nejzajímavějších kulturních akcí, které lze v hlavním městě navštívit.

Zároveň ukazuje turistům, ale i místním nové, byť často s centrem přímo sousedící, městské čtvrti. Za dobu trvání festival „objevil“ už 120 unikátních lokací, jako jsou kostely, paláce, mosty a různá místa v centru, na Vinohradech, Karlíně či v Holešovicích. Letos přidá novou festivalovou trasu po pražských Vršovicích.

Vidět, co se děje za kopcem

Program festivalu vzniká dlouho dopředu, proto je občas pro pořadatele složité reagovat na současné události. Přesto bude letos jeho součástí i jedna velmi aktuální instalace od designera Maxima Velčovského, vztahující se k válce na Ukrajině.

„Mluvili jsme s organizátory o tom, že Signal je platforma, která reflektuje současné tendence v umění, designu a performance, a že by nebylo špatné se současného tématu války dotknout. Přinést kus hrůzy do centra Prahy. Vidět, co se děje za kopcem,“ komentuje impulz k výběru tématu Velčovský.

Na Mariánském náměstí pod názvem Fyzická možnost smrti v mysli někoho žijícího designer rozmístí vraky aut přivezených z Ukrajiny. V některých zahynuly