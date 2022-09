Seriál Česká inteligence 20. století: V roce 1963 odjela jako komunistka do USA sesbírat sociologický materiál, který měl pomoci porazit Ameriku v boji o světovládu. Po návratu ale popsala nečekanou věc, kterou tam zjistila. „Vrazi z Wall Streetu“ byli mnohem méně bojechtiví, než se o nich v tzv. táboře míru a socialismu tvrdilo. Žili si své životy, o jejichž hodnotovém rámci bylo možné mít pochyby, nebyli to ale v principu nepřátelé.

Do USA odjela v 60. letech coby přesvědčená komunistka, za rok se vracela jako „Američanka“

Irena Dubská (1924–2010) patřila ke generaci, která v milosrdném mezinárodním klimatu šedesátých let dostala chvíli času na to, aby odstranila aspoň ta nejhorší ideologická klišé, která předtím, v padesátých letech, sama budovala. Šlo o to pochopit, že sen o vítězství nad Západem byl jenom snem. Že svět těžící z výhod lidské svobody nejde z principu ani dohnat, ani předehnat. Všechno bude jinak.

Jejím úkolem bylo