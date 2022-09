Hádky o miliardy začínají. Nemocnice a odbory žádají násobně víc, než chtějí dát pojišťovny

Do konce října musí být hotová úhradová vyhláška. Klíč, podle kterého budou pojišťovny platit ambulancím, nemocnicím, praktickým lékařům, zubařům nebo laboratořím.

Letos budou vyjednávání obzvlášť horká. Poprvé v historii platby za státní pojištěnce klesnou, čímž zdravotnictví přijde o celkem 14 miliard korun. Zdravotní pojišťovny dosud tvrdily, že příští rok ustojí i s tímto výpadkem. Avšak jen tehdy, pokud platby ve zdravotnictví nestoupnou o více než pět procent.

„Pro rok 2023 bude potřeba disciplína a odolání tlakům na zvyšování úhrad nad dohodnuté limity v rozmezí 4–5 procent. Na ty už prostředky nejsou,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich s tím, že v opačném případě by už hospodaření pojišťoven bylo ztrátové.

Už teď je ale jasné, že pojišťovny budou muset vydat více, než plánovaly. Pětiprocentní nárůst v době téměř dvacetiprocentní inflace přijde všem ostatním hráčům ve zdravotnictví nepřijatelný. Více bude chtít ministr zdravotnictví, nemocnice i odbory.

„Domnívám se, že v současné situaci jsou čtyři procenta málo, měli bychom se v průměru pohybovat na dvojnásobku částky,“ řekl v neděli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Nemocnice budou během podzimního jednání žádat mnohem vyšší platby, než kolik plánují pojišťovny.

„Pokud by do nemocnic přišlo příští rok pouze o čtyři procenta víc oproti letošnímu roku, znamenalo by to za současné inflace pro 45 našich zařízení ztrátu celkem