Živě: Opozice svolala sněmovnu k vyslovení nedůvěry Fialově vládě

Poslanci více než pět hodin debatují o vládním návrhu na zrušení elektronické evidence tržeb. Podle vlády představuje EET nepřiměřenou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát, naproti tomu opoziční hnutí ANO se evidence zastává a její zrušení považuje za chybu.

„Skutečně nemáme nic, co bychom za to mohli nabídnout. Ani si nevíme rady s těmi daty jako stát,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Nynější dobrovolný provoz EET znamená, že podnikatelé posílají data do „černé díry“ a s těmito daty se nic neděje a jen se někde hromadí, řekl. Neexistuje podle něj žádná výhoda, kterou by mohl stát nabídnout těm podnikatelům, kteří by EET dál dobrovolně využívali. Eviduje se totiž jen část příjmů a nejsou známy ani jejich výdaje. Nelze tedy takové podnikatele vyřadit ani z možnosti daňových kontrol, uvedl.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová Stanjuru obvinila z toho, že je v zajetí ideologie, zrušení EET si vláda napsala do programu a z nedostatku jiných nápadů ho hlásá jako svoji mantru. Exministryně Klára Dostálová Stanjurovi vzkázala, že se obrací zády ke všem podnikatelům. „Takže já samozřejmě rozumím tomu, že zamyslet se a vymyslet něco, to bolí, to chápu,“ podotkla. (České noviny)