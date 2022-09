Pointa N: Nedůvěry poslanců se vláda bát nemusí, o důvěru voličů by strach mít měla

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Střety před hlasováním o nedůvěře

Diskuse v Poslanecké sněmovně se dnes nesla (a zřejmě ponese i v dalších hodinách) ve znamení vzájemných útoků mezi Fialovou vládou a opozicí, která navzdory českému předsednictví vyvolala hlasování o nedůvěře. ANO a SPD sice nemají pro její vyslovení dostatek poslanců, i tak ale mohly dnešní prostor v dolní komoře využít k tomu, aby vládní koalici naložily bohatou porci kritiky.

S dlouhým, chaotickým a ostrým projevem nejprve vystoupil předseda ANO Andrej Babiš, který vládě vyčetl dosavadní řešení energetické krize a varoval před „energetickým armagedonem“, zhroucením ekonomiky i rozsáhlými sociálními nepokoji.

Premiér Petr Fiala (ODS) Babišovu kritiku odmítl a naopak opozici vyčetl, že v současných obtížných časech není konstruktivní a netáhne s vládou za jeden provaz. Opozičním hnutím podle něj jde pouze „o rozvrat a uchopení moci za každou cenu“.

Je ale třeba podotknout, že záminky k vyvolání hlasování o nedůvěře Fialova vláda opozici v podstatě darovala. Jednak se sama zbytečně zamotala do problémů nyní již končícího šéfa rozvědky Petra Mlejnka, jednak dosud nebyla schopna přijít s účinným řešením drahých energií.

Právě dramaticky se zvyšující náklady na živobytí a málo účinná pomoc přitom mohou už tak nízkou důvěru ve Fialovu vládu ještě víc srazit – mezi voliči totiž na rozdíl od Sněmovny žádnou pohodlnou většinu nemá.

OSN pod tlakem Pekingu

Mučení, sexuální násilí, zločiny proti lidskosti. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vydal dlouho očekávanou zprávu z květnové inspekce své šéfky Michele Bacheletové v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, ve které identifikoval závažná porušení lidských práv. Nechtěně ale ukázal i to, jak bezzubá OSN vůči Číně ve skutečnosti je.

Úřad zprávu z inspekce, která se ovšem odehrála podle čínských pravidel, vydal jen třináct minut před tím, než Bacheletová odešla z jeho čela, což působí poněkud ustrašeně. Vysoká komisařka navíc sama přiznala, že kvůli zprávě čelila „obrovskému tlaku z obou stran“, a odolávala i výzvám k rezignaci.

Zcela zamést závěry inspekce pod stůl se Pekingu nakonec nepodařilo, i tak ale zpráva zůstává ve svých formulacích velmi opatrná a čínskou vládu z násilí na ujgurské menšině explicitně neobviňuje. Otázkou tak je, jak OSN na dokument nyní zareaguje.

Podle kolegyně Magdaleny Slezákové, která se na dění v této části Asie zaměřuje, dosavadní praxe bohužel pro Ujgury napovídá spíš tomu, že se zpráva OSN stane jednou z mnoha v řadě. „Čili významným argumentem, ale žádným bodem zvratu,“ píše ve svém textu. A co víc si Čína může přát?

Po dlouhé nemoci pád z okna

Za nevyjasněných okolností dnes v Moskvě zemřel Ravil Maganov, předseda představenstva ropné společnosti Lukoil. Tiskové oddělení firmy sdělilo, že vysoce postavený manažer skonal po dlouhé a těžké nemoci, podle ruských médií ale Maganovovu chorobu nápadně urychlil pád z okna v šestém patře nemocnice.

Zda Maganov z okna vyskočil sám, anebo mu v tom někdo pomohl, je nyní předmětem spekulací.

Kromě toho, že jde letos už o několikáté podezřelé úmrtí vysoce postaveného ruského manažera, byl to navíc právě Lukoil, který na jaře jako jedna z mála ruských firem kritizoval invazi na Ukrajinu a vyzval k zastavení války. To jsou slova, která uším totalitního režimu nezní zrovna libozvučně.

S Maganovem mimochodem dlouhodobě spolupracoval i prezidentův poradce Martin Nejedlý, k úmrtí šéfa Lukoilu se ale dnes vyjádřit nechtěl. „Nechci komentovat, když lidé umírají a když je to osobní. Na to mám právo,“ sdělil.

Jednou větou

Vladimir Putin se nezúčastní Gorbačovova pohřbu, vysvětlil to nabitým programem. Za mužem, který podle jeho slov nedokázal zabránit rozpadu SSSR, se s květinami přišel rozloučit dnes do márnice.

Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se podle serveru Neovlivní scházela s podnikatelem Zakaríou Nemrahem obviněným v kauze Dozimetr, hnutí ANO za svou členkou stojí.

Odvolací soud zrušil odsuzující rozsudek nad bývalým předsedou FAČR Miroslavem Peltou v kauze sportovních dotací.

Do Záporožské jaderné elektrárny dorazila mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Prezident Miloš Zeman zahájil nový školní rok na škole v Lánech, premiér Petr Fiala v Ostrově na Karlovarsku.

Vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes převzal Aleš Herman.

Národní divadlo v Praze slavnostně zahájilo novou sezonu.

Naše témata

„Prezident je sice zákonným adresátem, ale nepamatuji si případ, že by se tam taková zpráva odnášela osobně. To bylo naprosto vyloučené, to šlo tehdy především elektronickou poštou.“

Mlejnek den před rezignací jednal na Hradě. Není jasné s kým, prezident byl v Lánech (Zdislava Pokorná)

Jiří Přibáň, Petr Pithart a Karel Schwarzenberg diskutují o tom, na jakých tradicích mohou české právo a politika vlastně stavět nebo proč se u nás právo stává nástrojem mocných proti bezmocným.

Největší ohrožení Česka: Neúcta k právu (Karel Hvížďala)

Strany v Praze lákají voliče na levnější parkování a ochranu řidičů před údajnou šikanou cyklistů; splněné sliby by však nejvíce uškodily samotným motoristům.

Pražský parkovací populismus. Strany před volbami motoristům slibují to, co jim uškodí (Prokop Vodrážka)

Zaujalo nás jinde

Záznamy z chatu jsou chaotičtější než jiná válečná vyprávění. Pohled z bloku 17 může být malicherný, roztříštěný nebo zmatený. Jeho obyvatelé se zoufale snažili dát dohromady, co se kolem nich děje.

Skupina investigativních novinářů zrekonstruovala, jak vypadal život v ukrajinské Buči v době ruské okupace. Využila k tomu zprávy, které si obyvatelé jednoho bytového domu posílali přes sociální síť Telegram. (OCCRP)

„Mnoho zemí získalo náhrady. Polsko se ale včas nevzpamatovalo a tento nedostatek dodnes nebyl napraven. V mezinárodních vztazích je to tak, že pokud stát způsobí škody, musí je po válečné porážce kompenzovat.“

Polsko se chystá žádat po Německu obří válečné reparace, ztráty odhaduje na 6,2 bilionu polských zlotých. (Gazeta Wyborcza)

Foto dne

Ve výjezdové jednotce českých profesionálních hasičů bude poprvé sloužit žena. Zatímco v zahraničí už je to běžné, u nás ženy dosud mohly vyjet k zásahům pouze jako dobrovolné hasičky.

Páteční tištěný Deník N

Autorská tečka

Dnes začal nový školní rok. Zatímco v Rusku bude vyučování každý týden začínat hymnou a slavnostním vztyčením národní vlajky, do českých škol nastoupilo přibližně 60 000 dětí z Ukrajiny, jejichž rodiny u nás hledají před ruskou vlajkou útočiště. Mnohé děti přesto na vyučování dál marně čekají. Jak vypadalo první září jedné rodiny z ukrajinského Žytomyru, si můžete přečíst v reportáži kolegyně Báry Loudové.

Křest Deníku N

Venezuela: Rozklad ráje V úterý 6. září v Knihovně Václava Havla pokřtíme knihu Venezuela: Rozklad ráje. Zveme na debatu, jejímiž hosty budou Vanessa Antonia Neumann, bývalá velvyslankyně Juana Guaidóa ve Velké Británii, Josef Opatrný, historik a iberoamerikanista, a autor knihy Eduard Freisler, který venezuelskou krizi zachytil prostřednictvím strhujících lidských osudů.