První září ukrajinské rodiny: Do školy se dostal jen jeden ze synů

1. září, 7.45. Jedenáctiletý Nazar se stejně jako houfy ostatních dětí blíží ke škole. Za ruku ho vede jeho máma Olena. „Jak se těšíš?“ ptá se. „Vůbec,“ kroutí hlavou. Po očku už ale v davu před základní školou Jana Masaryka na pražských Vinohradech hledá své kamarády.

Vypadá to jako úplně běžný první školní den každého žáka. Až na to, že než sem Nazar dva měsíce před prázdninami nastoupil, utekl se svou mámou a třemi bratry z ukrajinského Žytomyru. Tam by měl nyní nastoupit do pátého ročníku, tady jde znovu do čtvrtého. Celkem má být v jeho třídě šest ukrajinských dětí. „Ještě by měl mít novou paní učitelku, ale nevíme, kdo to bude,“ dodává Olena.

Do školy se z rodiny zatím dostal jen Nazar. Jeho starší sourozenec Ilja