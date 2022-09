Závist vůči Ukrajině. Babiš své příznivce postupně vybavuje zbraní, jejíž čas teprve přijde

Historie hlasování o nedůvěře české vládě nedává současné snaze opozice mnoho šancí: ze šestnácti takových pokusů vyšel jeden, navíc v notně dramatické a nepřehledné situaci.

Nic takového se před nynější schůzí nečekalo. Opozice vybavená 92 hlasy nemá kde vzít dalších devět potřebných poslanců, navíc se několik zákonodárců opozice na celý jednací den omluvilo.

O něco podstatnější než pokus samotný je jedno z témat, které si Andrej Babiš zvolil jako jeden z hlavních politických nástrojů k erozi důvěry Fialově vládě: českou pomoc válčící Ukrajině.

Bývalý předseda vlády se v úvodním proslovu věnoval podle něj nedostatečné přípravě Fialovy vlády na české předsednictví Radě EU a premiérovi vyčetl: „Místo toho jste řešil Ukrajinu. Já chápu, že Ukrajina je důležitá, ale tady jsme v České republice (…) Vláda řeší všechno možné, jen ne problémy vlastní země a vlastních občanů.“

„Ani jeden plat nedala“

Babiš se proti pomoci Ukrajině vymezil už několikrát, činí tak i na svých mítincích před občany. Na nich mluví zpravidla otevřeněji a méně strojeně než ve Sněmovně či na tiskových konferencích.

„Našim dětem –⁠ rodiny dostanou 5000 korun. A já se ptám, proč jenom do 18 let, když děti chodí do školy až do 26? Proč ukrajinské děti dostanou šestkrát pět tisíc, ukrajinské děti do 26 let, a české jenom do 18 let. Proč nedají všem stejně? Proč? Kde je ta solidarita? Ne, Pekarová Adamová, Bartoš, Rakušan, oni všichni mají plnou hubu tý Ukrajiny a kolik dali peněz? Pekarová bere 300 litrů, ani jeden plat nedala,“ rozohnil se Babiš na jedné ze svých předvolebních akcí.

Babiš ve své řeči použil několik rétorických technik: spojením „mají plnou hubu tý Ukrajiny“ negativně zarámoval pomoc válčící zemi, v níž ruská armáda zabila desítky tisíc lidí, další desítky tisíc zranila a způsobila nedozírné materiální škody.

Jako první jmenovaný terč si vybral šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), na niž v poslední době cílí velkou část svých útoků. Použil také formulaci s vyzněním, že vláda