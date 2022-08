Hrdina shodou okolností: Gorbačovův odkaz se při podrobném zkoumání rozpadá

Představte si, že třetí říše nezůstala poražena, ale přežila desítky let. Po Hitlerově smrti projde dílčími reformami, pak upadne do stagnace. V polovině 80. let se v Berlíně dostává k moci provinční nacistický byrokrat Michael Gorbach. Tento výřečný a energický politik se snaží reformovat upadající nacistický systém pomocí „Öffenheit“ a „Umbau“. To by se do češtiny překládalo „otevřenost“ a „přestavba“ – a do ruštiny „glasnosť“ a „perestrojka“.

Pokus o reformu nevyjde. Třetí říše byla založena na masovém vraždění, nenávisti, lžích a krádežích. Jejím pojidlem je strach. Když ho odstraníte, celé se to v roce 1991 rozpadne. Po desetiletích okupace se na mapu světa vracejí polozapomenuté národy jako Dánsko, Nizozemsko a Rakousko. Gorbach odchází do důchodu, kde píše sebestředné paměti a vystupuje v reklamě na pizzu. Zpočátku podporuje, ale později kritizuje Waldemara Puschnika, bývalého důstojníka SS, který se stane vůdcem nové Německé federace.

Tento myšlenkový experiment nám může pomoct posoudit odkaz dalšího provinčního stranického funkcionáře: Michaila Gorbačova. I on se pokusil reformovat totalitní říši, ale skončil ponížený v jejích troskách. Při představě „reformního nacisty“ se ošíváme, zato koncept „reformního komunisty“ přijímáme už ochotněji.

Gorbačovův vzdělaný, lidský a vstřícný přístup byl