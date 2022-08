Vývoj bojů: Jak pokračuje snaha o velký ukrajinský protiútok

Ofenziva je úplně jiná disciplína, bude bolet.

Jak mohou uvažovat Ukrajinci a jak Rusové.

Co říkají ruské zdroje.

Mapa dne – situace na bojišti u Chersonu

Videa dne – opuštěné ruské pozice u Chersonu v první linii po útoku; zničená kolona ukrajinských tanků; důkaz, že ukrajinské stíhačky používají americké rakety; přepadení ruského obrněného vozidla očima posádky.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 30. srpna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ofenziva je úplně jiná disciplína, bude bolet. Je třeba se připravit, že následující dny budou plné nejistoty. Ukrajinská armáda uvalila na svůj protiútok v Chersonské oblasti úplné informační embargo. V její pravidelné ranní zprávě není o vlastních útocích ani slovo. Zmiňují se v ní jen aktivity ruské armády podél celé fronty. Generální štáb opakovaně vyzývá novináře, analytiky i veřejnost, aby nezveřejňovali nic, co by mohlo ohrozit operace armády. Velká většina to dodržuje. Kromě většinou anekdotických zpráv z ukrajinské strany fronty tak jsou k dispozici neúplné informace z nezávislých zahraničních zdrojů a potom sebevědomá prohlášení z Ruska. Pokud bychom měli věřit pouze jim, je čas k panice.

Oficiální informace ruské armády ale nemá smysl sledovat. Jsou lživé. Zatímco ukrajinský generální štáb někdy neinformuje ani o prokázaném osvobození obcí, ruské ministerstvo obrany pravidelně slaví i dobytí takových, o které se ještě dlouho a tvrdě bojuje (Pisky, Rubižne, Severodoneck, Popasna…). Tento základní rozdíl ve způsobu informování je třeba mít na paměti po celou dobu. Budeme bombardováni ruskými tvrzeními o ustavičných úspěších a ukrajinským mlčením. Najít v této kombinaci reálný obraz bojů nebude jednoduché a potrvá minimálně několik dní, než se ukáže.

Rusové například už po prvním dni tvrdili, že zneškodnili 1200 ukrajinských vojáků a řadu techniky. Ukrajinské operační velitelství Jih ještě v úterý oznámilo skromnější čísla: 117 ruských vojáků, devět tanků, tři raketomety, čtyři muniční sklady atd. Ani jedno z těchto tvrzení se nedá ověřit.

Jisté je, že minimálně ze začátku budou převládat záběry na zničenou ukrajinskou techniku. Několik se jich už objevilo, za chvíli se k některým dostaneme. Nepochybné je i to, že Ukrajina nemá zdroje na takový typ ofenzivy, jaký předvedlo Rusko v Donbasu, kde se už měsíce prokousává pomocí záplavy dělostřeleckých granátů obrannými liniemi. Ukrajinci musí být chytřejší, pokud chtějí zvítězit. Pokud se jim to nepodaří, nepůjde jen o vojenský, ale také vážný politický neúspěch pro Volodymyra Zelenského.

Jak mohou uvažovat Ukrajinci a jak Rusové. Velmi dobrý náhled do uvažování obou stran nabídl ve své analýze vysloužilý australský generál a uznávaný expert Mick Ryan. Ve svém dlouhém vlákně rozdělil téma na způsob, jakým můžou uvažovat Ukrajinci a jakým Rusové.

V prvním případě je podle Ryana rozhodující, zda je plánem Ukrajinců osvobození území nebo porážka nepřítele. Chcete-li zničit co nejvíce nepřítelovy živé síly a techniky, chováte se jinak, než když chcete obsadit konkrétní území. Tomu se přizpůsobuje taktika, zásobování i všechno ostatní.

To, jaký je skutečný záměr ofenzivy, určuje i roli řeky Dněpr v ní. Buď se může stát konečným cílem, nebo také místem, které ukrajinská armáda