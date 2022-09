ADHD u lidí vycítím, ale není to magie. Sama jsem s poruchou zažila šikanu i úzkosti, říká psychiatrička

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

V čem je mozek člověka s ADHD jiný.

Jak se porucha projevuje u dospělých.

Proč není pravda, že se lidé s ADHD neumějí soustředit.

Jak vypadá diagnostika.

Jak se Jitce Holčapkové s diagnózou žije.

Vypadá to, jako by ADHD bylo všude. Působí to tak, že stále více dospělých zjišťuje, že tuto poruchu má. Je teď doba odhalování ADHD u dospělých?

Je to teď takový trend, o ADHD se hodně mluví. Přijde mi, že každé téma, které se takhle objeví, má podobný vývoj. Když přijde správná doba, nová věc vstoupí do takového okna, nafoukne se to, všichni jsou z toho pobouření, protože to tady předtím nebylo.

Pak se to postupně zase zařadí do normálního proudu, do skupiny věcí, které tu prostě jsou. To se teď děje s ADHD.

To téma jako by vykouklo.

Ano. Začne se o tom mluvit jinde než na konferenci.

A proč zrovna teď? Proč je téma ADHD tak všudypřítomné?

Je přiměřená doba otevřenosti společnosti. K tomu zájem o duševní zdraví. Jde to ruku v ruce s destigmatizací psychiatrie.

Jak?

Mezi veřejností už není psychiatrická diagnóza a cokoliv s oborem spojeného takové stigma jako dřív. Proto se o to lidé začínají zajímat. Protože nějaké psychické potíže má občas každý. Spoustu problémů vysvětlily třeba knihy doktora Plzáka, ve společnosti je teď ale poptávka po vědečtějším přístupu. Na druhou stranu jede různé ezo.

A poznání pokročilo. ADHD v dospělosti se začíná ve studiích objevovat až kolem 90. let, nárůst diagnóz až po roce 2000.

To předtím ADHD v dospělosti nebylo?

Bylo. Akorát