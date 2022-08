Sulík je z kola venku, na Matoviče se čeká. Slovenská vládní krize se dostala na další úroveň

„Dnes ráno jsem podal demisi prezidentce a jak vidíte, byla převzata podatelnou. Je na prezidentce, kdy tuhle demisi přijme, ale doufám, že to bude co nejdřív,“ ohlásil dnes svůj konec ve funkci slovenský ministr hospodářství a předseda strany Svoboda a solidarita (SaS) Richard Sulík.

„Problém této země se jmenuje Igor Matovič. Pokud má být má osobní pozice cenou za to, že Igor Matovič opustí vládu, tuhle cenu přinesu. Na rozdíl od něj přilepený na židli nejsem,“ dodal a v třech větách tak prakticky shrnul požadavky, které jeho strana opakuje už dva měsíce.

Právě počátkem léta totiž SaS po měsíce trvajících koaličních sporech vyhlásila ultimátum. Své setrvání v koalici podmínila tím, že do 31. srpna Igor Matovič opustí křeslo ministra financí, nebo ho premiér Eduard Heger odvolá, a že předseda vlády zároveň přijde s novým návrhem koaliční smlouvy. Pokud by se tak nestalo, opustí svá křesla všichni ministři i státní tajemníci za SaS a strana přejde do opozice. Strana zároveň ale ohlásila, že by neusilovala o svržení vlády, a otázkou tak zůstávalo, zda by vláda Eduarda Hegera vládla v menšinové podobě, nebo by padla.

Odpověď na ni ale zůstává i na konci léta nejasná. Místo toho, aby v pondělí zaznělo, zda Igor Matovič, kterému SaS vytýkala neschopnost spolupráce i nakládání se státním rozpočtem, zůstává, nebo končí ve vládě, přišla z jeho strany zcela jiná nabídka.