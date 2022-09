Jsme jako v hororu. Víme, že na nás někdo vyskočí, a chystáme se na leknutí, říká strážce rozpočtu Hampl

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Čím je dáno, že české hospodářství zatím zvládá dopady války na Ukrajině?

V čem spočívají přednosti a úskalí takzvané válečné daně, o níž nyní uvažuje Fialův kabinet?

Co jsou největší potíže českých veřejných financí?

Jak lze řešit problém vysokých cen energií?

Co brání zavedení důchodové reformy?

Ministerstvo financí v poslední makroekonomické prognóze uvedlo, že by se Česko mohlo ve druhé půlce roku dostat do technické recese. Obdobný scénář nabízí také Česká národní banka. Co to bude znamenat pro českou ekonomiku? Máme se bát?

Já jsem ten poslední, kdo by chtěl vyvolávat paniku. Ta všechno jen zhoršuje. Rozhodně to není katastrofa, která by byť náznakem připomínala situaci, kdyby se vypnul plyn.

Jak moc by situaci zlepšilo, kdybychom věděli, že nám plyn chybět nebude? Vidíme, že s ohledem na zdražování energií klesla důvěra podniků v českou ekonomiku.

Já nevím, pánové. Již poněkolikáté za svůj život zažívám, že se někdo ptá na to, kdy přijde pokles. Zpravidla se tak lidé ptají za situace, ve které jsou všichni připraveni, že přijde. Nejhorší krize ale nastávají v době, kdy je nikdo nečeká. Ve chvíli, kdy se přizpůsobujeme už nastalé situaci, není výsledná katastrofa příliš velká.

Je to jako u hororů. V některých se hrůza pravidelně střídá s klidem, to je třeba Kruh. A pak máte horory, kde se hrůza stupňuje, například Záhada Blair Witch. A my nyní očekáváme šok, jako když v Noční můře z Elm Street víte, že někdo zezadu vyskočí. Proto se na to leknutí připravujete. Je to něco jiného, než když se díváte na krásnou