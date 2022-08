Co člověka napadá při Gorbačovově odchodu: Žijeme ve světě, který už není příběhem

Měli by mu ho vlastně postavit v každém větším evropském městě – a koneckonců i americkém a postsovětském. Má nezanedbatelnou zásluhu o to, že ta města pořád ještě stojí. Dokázal demontovat vodíkovou bombu o velikosti šestiny světa a nevyhodit přitom zeměkouli do povětří. Měl víc štěstí než rozumu i geniálního spoluhráče v osobě Ronalda Reagana, ale stejně: odzbrojit vlastní bojechtivé generály je velká věc. Kolik státníků to dokázalo?

Člověk by neměl chválit vlastní noviny, přesto musím říci, že titulek k nekrologu se nám povedl natolik, až mi z toho přešel mráz po zádech. Tohle je veliká pravda, uvědomil jsem si: s Gorbačovem opravdu odešlo dvacáté století.

Jen symbolicky, pochopitelně. Bezprostřední význam jeho osobnosti skončil