Musí do zastavárny, aby měly na vybavení pro děti. Jak se rodiny v nouzi chystají na začátek školního roku?

Aby měly na vybavení pro děti do školy, musí jít do zastavárny. Nebo čekat, co jim kdo dá. S nedostatkem peněz se rodiny v nouzi potýkají se začátkem každého školního roku. Letos k tomu přibyly i kvůli ukrajinským uprchlíkům přeplněné školy, své děti proto musí posílat do dvou různých škol. Přečtěte si reportáž Deníku N.

„Tenhle jde do první třídy, tenhle do druhé, kluk a holka do páté a tahle do šesté. A holka do předškolní přípravky,“ ukazuje na jedno svoje dítě po druhém, jako by je rozpočítával, pětatřicetiletý Radek.

Zítra je první školní den, děti ale nemají aktovky, pouzdra, sešity, výtvarku, přezůvky ani cvičky. Jen oblečení a boty, co mají na sobě.

Rodina s celkem devíti dětmi ve věku od jednoho do patnácti let žije v bývalém hotelu v kopcích za Brnem. Funguje to tu jako svého druhu ubytování pro chudé rodiny. Všech čtyřiadvacet pokojů je obsazených, celkem tu už druhý měsíc bydlí přes sto lidí. Rodiče museli místo školních potřeb nejdřív zaplatit nájem, na brněnské poměry nízký, 12 tisíc korun za místnost. A nakrmit děti.

„Všechno zdražilo, je to hrozné. Ale tady se nám líbí, bydlí se tu dobře. Máme teplou vodu a svoji koupelnu, vařím si na dvojplotýnce, ale lepší než ve společné kuchyni,“ pochvaluje si matka Ivana. Dneska