Pětikilový komiksový počin roku: Vyšlo souborné vydání Zámku a klíče od syna Stephena Kinga

Téměř každá zmínka o komiksové řadě Zámek a klíč (Locke & Key) začíná upozorněním na to, že její autor, scenárista Joe Hill, vlastním jménem Joseph Hillstrom King, je synem slavného „krále hororu“ Stephena Kinga.

Vůči Josephovi to není úplně fér (na druhou stranu pro marketingové přilákání pozornosti to zabírá dokonale), ale asi se tím mnohé vysvětluje: vyrůstejte s někým takovým v jedné domácnosti, aniž by vás to poznamenalo.

Joe ze specifické rodinné zátěže naštěstí našel tvůrčí cestu, která je – soudě aspoň podle Zámku a klíče – vyhledávaná i ceněná. Série z let 2008 až 2013 dosáhla na řadu cen, včetně té v komiksovém světě nejrespektovanější Eisnerovy (2011). A získala si oblibu i u čtenářů a fanoušků, což dokonce