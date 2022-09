Roztomilá rozevlátost, která může přerůst přes hlavu. Stále více dospělých zjišťuje, že mají ADHD

Mají hodně nápadů, většinu ale nedotáhnou. Když někdo mluví dlouho, mají nutkání skočit mu do řeči. A bojují s neklidem v hlavě, kterou jako by často nešlo vypnout. Přibývá dospělých lidí, kteří se v podobném popisu najdou – zjišťují, že se jich týká ADHD, porucha, která byla ještě nedávno odborníky přisuzována jen malým zlobivým chlapcům. Nediagnostikovaní dospělí s ADHD přitom často zažívají své osobní peklo, propadají depresím, závislostem i pocitu, že za nic nestojí. „Diagnóza znamenala velkou úlevu. Pořád jsem si říkala, co je se mnou špatně,“ popisuje třicátnice Gabriela. Přinášíme hlasy odborníků a příběhy lidí, kteří díky diagnóze lépe poznali sami sebe.