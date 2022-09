Přišli cíleně dělat bordel, říká Havlíček k odpůrcům na akcích ANO. Hnutí podle něj zmírnilo rétoriku

Na co se v rozhovoru ptáme:

Bude místopředseda ANO kandidovat v prezidentských volbách? Umí si sám sebe ve funkci představit?

Co říká na dění na mítincích hnutí v regionech?

Nerozdmychávají on a jeho šéf Andrej Babiš některými projevy nenávist ve společnosti?

Kam až by mohlo růst zadlužení Česka?

O vás se ví, že moc nespíte. V kolik hodin byste vstával jako prezident?

Zaprvé se domnívám, že prezidentem nebudu. Za další vstávám před pátou hodinou už dvacet let, a to ať už jsem byl podnikatel, ministr, nebo poslanec. Jako senior nebo důchodce budu vstávat stejně. Jsem ranní ptáče, tak nabitý energií, že kdybych dal manželce, jakože to dělám, pusu na čelo, tak se jí rozbliká hlava jako semafor.

Andrej Babiš tvrdí, že pokud se nakonec rozhodne v prezidentských volbách nekandidovat, má hnutí ANO další kandidáty, vás a Alenu Schillerovou. Mluvil o tom s vámi? Zvažujete to?

Samozřejmě o tom se mnou hovořil. Není to jen jméno moje a Aleny Schillerové, máme i další dobré kandidáty jako třeba pana (Radka) Vondráčka. Za několik týdnů se bude rozhodovat. Musí se vyhodnotit předpoklady všech možných kandidátů k různým vrcholovým funkcím, nebudeme bojovat jen o prezidenta.

Přijde doba, kdy půjdeme zpátky do vlády. Netlačíme na pilu, jsme trpěliví, ale ta doba přijde a musíme dobře vyhodnotit, kdo má k čemu větší předpoklady. Také musíme propočítat šance případných účastníků.

Hodně to závisí na rozhodnutí pana Babiše, jestli bude chtít do volby jít. Podle mého názoru by byl jednoznačně nejsprávnějším kandidátem.

Jaké máte šance? Řešili jste to ve vedení hnutí či mezi poslanci? Co ukazují vaše interní průzkumy?

Takhle jsme to neřešili, kdo má jaké šance. Musíme být pragmatičtí, každá kampaň něco stojí. Kdokoliv bude z ANO kandidovat, jeho kampaň bude financována z hnutí. To je docela