Zhruba 85 procent máku, který se sklidí na polích v Česku, jde rovnou na export. Na tuto olejninu se ekonomické sankce nevztahují, a tak tuzemští pěstitelé dál vyvážejí kvalitní mák i do tradiční destinace, tedy na ruský trh. Ačkoliv jsme makovou velmocí, mák v obrovských objemech i dovážíme. Proč?

Makový paradox. Do buchet dáváme čínský, český míří do Ruska i jinam

Logiky to nemá ani za mák: český mák se doma moc neohřeje, většina se ho prodá do zahraničí. A to přesto, že žádný národ ho nesní tolik jako Češi – ročně tři až pět tun. V průměru se uvádí spotřeba zhruba 40 deka máku na hlavu.

Na první příčce exportních destinací je aktuálně Polsko, na druhé Rusko. To bylo dlouho první, zásobujeme ho totiž opravdu vydatně: podle údajů velvyslanectví České republiky v Moskvě až 80 procent máku na ruském trhu pochází z Česka.

Ani ruská invaze na Ukrajinu toho na mezinárodním makovém byznysu moc nezměnila. „Export do Ruska stále probíhá, mák nepatří do zakázaných komodit. A já doufám, že patřit nebude. Úspěšný export reaguje na cenu máku, která se teď několik měsíců po sobě zvyšuje,“ sdělil Deníku N Vlastimil Mikšík ze spolku Český modrý mák. Potravinářského máku u nás vyroste nejvíc na světě, v republice je zhruba 970 pěstitelů.

„Pěstování máku je taková gamblerská hra. Před čtyřmi lety byla výkupní cena za kilo 100 korun, ale taky mám v živé paměti, když to bylo 19,50,“ vzpomíná farmářka z Vysočiny, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Podle ní ceny i oseté plochy hodně kolísají. „Vždy když je dobrá výkupní cena, každý Pepík,