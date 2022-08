Rozjíždějí Ukrajinci malý, střední, nebo velký protiútok? Co o jejich ofenzivě zatím víme? Donášel ruský novinář Ivan Safronov české rozvědce? Dnešní Pointa N se věnuje dění na Ukrajině a v Rusku.

Pointa N: Co se ví o ukrajinské ofenzivě a Rusovi, který měl vyzvídat pro Česko

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Úšela

Co se děje u Chersonu

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se v posledních týdnech zdála být na mrtvém bodě. Proto včera zaujalo oznámení ukrajinské armády, že zahajuje dlouho očekávanou ofenzivu na jihu země u Chersonu. Může to znamenat obrat v bojích? Vyženou Ukrajinci ruské okupanty a my všichni si budeme moci oddechnout? I to mi včera běželo hlavou a jistě jsem nebyl sám. Nebude v tom ale přece jenom nějaký háček? Ptal jsem se dál v duchu.

V nepřehledné změti různých zpráv a dezinformací cílených na zmatení soupeře se pokusil zorientovat náš redakční expert na armádu Honza Wirnitzer. Sepsal článek, v němž informace o ukrajinské ofenzivě analyzuje.

Proč se teď vůbec Ukrajinci snaží osvobodit právě Cherson? „Když se podíváte na mapu, okupované území u Chersonu je jediným místem, které ruská armáda ovládá západně od Dněpru. Je velké asi jako Moravskoslezský kraj a obtížně se zásobuje: Ukrajinci se hodně snažili, aby Rusům zničili mosty,“ vysvětluje kolega ve svém textu. Dodává, že Kyjev se po čase ústupů musí prokázat nějakým významnějším bojovým úspěchem.

Ukrajinský protiútok je ale v tak rané fázi, že zatím těžko můžeme říct, jak dopadne. Jisté navíc není ani to, jak je rozsáhlý. Jde o masivní ofenzivu, nebo jen o krok na odvedení pozornosti?

Část západních médií rozsáhlost útoku modro-žlutých dokládá videem, na němž ruští vojáci