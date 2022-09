Válku prohrajeme všichni a nejvíc utrpí Ukrajina, říká nejvýznamnější ruská spisovatelka Ljudmila Ulickaja

„Žena, která dokáže napsat velký ‚mužský‘ román“, charakterizoval ji v polovině 90. let jeden z ruských literárních kritiků – tedy muž –, tehdy to měla být poklona. Ljudmila Ulickaja je autorkou komplikovaných příběhů vměstnaných do tlustých knih. Teď sama žije jeden dramatický příběh, který si však nenapsala.

Když jsem dočetla 494. stranu románu Zelený stan, napadlo mne, že tohle sepsat muselo být intelektuálně, ale i fyzicky náročné. Tolik tak skvěle poskládaných slov.

Román s názvem Daniel Stein, překladatel má „jen“ 392 stran. Taky fuška.

Do Prahy na Svět knihy letos Ljudmila Ulickaja nepřijela, i když měla být jedním z hlavních hostů.

E-mailem mi oznámila, že ráda píše. To by mne nenapadlo, spolkla jsem. Prý si můžeme pár týdnů dopisovat a rozjímat na různá témata. Připravila jsem se na složité, filozoficky laděné litanie, které bude sice inspirující, ale náročné přetvořit do podoby srozumitelného novinového rozhovoru. A bude to zdlouhavé.

Pak se stalo něco ohromujícího. Autorka řady obsáhlých děl na mé otázky odpovídala často jednoslovně. Zato však okamžitě. Jako by seděla u počítače čtyřiadvacet hodin denně a čekala. Snažila jsem se vypotit komplikovanější dotazy a doufala jsem v obsažnější odpovědi.

Na co jsem se mimo jiné ptala: Co si s sebou vzít při evakuaci z vlasti;

kaký vliv na charakter má genetika;

komu by dala svůj hlas v ruské prezidentské volbě.

Genetička se znalostí mongolštiny

Kým pro vás byl někdejší prezident SSSR Michail Gorbačov?

Když umřel, pomyslela jsem si: tak to byl člověk, který dokázal projít obrovskou evolucí – od sovětského stranického aparátčíka po politickou osobnost.

Pamatujete si, co přesně jste dělala 24. února 2022, tedy v den, kdy Rusko přepadlo Ukrajinu?

V ten den jsem si do deníku napsala: