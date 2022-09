Hladomor i Čínou vylovené ryby. Klimatická změna jde na Filipínách ruku v ruce s covidem, říká česká velvyslankyně

V rozhovoru se také dočtete:

proč filipínské školy zůstaly po covidu otevřené jen jeden jediný den;

proč Filipínci nemohou zavírat oči před nebezpečím a co na to svět;

kam zmizely ryby;

v čem nový prezident zklamal očekávání;

čeho se bojí filipínští novináři;

a proč napjatě sledovat, kdo nahradí v Číně zesnulého velvyslance.

Začnu asi trochu netradičně: Jaké je vaše nejoblíbenější filipínské jídlo?

Filipínská kuchyně kombinuje Asii s tichomořskými a španělskými vlivy, ale není tak pestrá jako třeba thajská nebo čínská. Co mám opravdu ráda, jsou filipínské dezerty. I když jsou to kalorické bomby. Například tradiční dezert suman, sladká slepená rýže s ovocem, zabalená třeba v kokosovém listu.

Ptám se proto, že dostupnost potravin je na Filipínách velký problém a covid to ještě zhoršil. Filipíny měly jeden z nejdelších lockdownů a třeba školy znovu otevřely teprve teď na konci srpna – aby se hned na to znovu zavřely kvůli tropickým bouřím, které ničí i úrodu. Přírodní katastrofy, které souostroví od nepaměti sužují, zas výrazně zhoršuje klimatická krize a dopad hlavně na chudší obyvatele je nesmírný. Co je největší bolest Filipín v roce 2022?

Dvě nejpalčivější jste postihla svou otázkou: klimatická změna a covidový lockdown. Začnu jím. Filipínské školy se zavřely už na začátku předloňského března, navíc v Manile byly zavřené už předtím v lednu kvůli výbuchu sopky Taal. Děti tak nechodily do školy už od ledna, respektive března 2020, a sotva se teď v pondělí (22. srpna 2022, pozn. red.) vrátily, hned druhý den je zas poslali domů kvůli tajfunu, který zasáhl Manilu a (největší) ostrov Luzon.

Na Dálném východě a v jihovýchodní Asii jsem nějakou dobu žila, takže když jsem v roce 2019 odjížděla na Filipíny, očekávala jsem tradiční střídání vlhkého a suchého období. Ovšem zjistila jsem, a potvrzují to i místní, že tamní počasí se nebezpečně proměnilo. Je nepředvídatelné; co platilo dřív, už neplatí. Konec srpna a září by tradičně měl být klidnější, a přitom řádí tajfuny.

Dopady klimatické změny jsou na Filipínách obrovské a odolnost společnosti velmi nízká. O Filipíncích se kromě toho, že jsou vstřícní a přátelští, často říká i to, že jsou odolní. A obojí je pravda. Většinou mnoho nemají, a když jim tajfun smete příbytek, během pár dnů ho umí obnovit.

Jenže potraviny jen tak neobnovíte. Málokdo ví, že Filipínci patří k