Vrazi? Hrdinové? Bratři Mašínové a orientační běh moderními dějinami

Seriál Přepište dějiny: Vstoupit do tématu odbojové skupiny bratří Mašínů znamená automatické rozřazení do skupin. Desítky let se nad ním sváří přinejmenším dva nesmiřitelné postoje – buď jsou Mašínové hrdinové protikomunistického odboje, nebo vrazi v zásadě nevinných lidí. Pokus o racionální uchopení tak nejednoznačného a složitého tématu je ze samé podstaty odsouzen k nezdaru. Nejsi pro, tak jsi jistě proti, jen to maskuješ. V dějinách jsou ale témata, postavy a příběhy, u nichž nelze volit jen mezi černou a bílou, a přijetí obou barev přitom ještě nutně neznamená šedivost. Mašínové jsou přesně takové téma. Je nejednoznačné, emoční a často zneužívané.