„Z dárcovství nikdy nesmí být zisk.“ Poslanci chtějí prověřit nakládání s tkáněmi zemřelých

Část poslanců zdravotního výboru chce prověřit, jak v Česku funguje nakládání s tkáněmi zemřelých pacientů. Stát totiž nemá kontrolu nad tím, co se s odebranými vzorky po vývozu do zahraničí děje. Zákonodárci chtějí od ministerstva zdravotnictví vysvětlit například to, zda je dodržován princip neziskovosti. Někteří z poslanců jsou pro zpřísnění legislativy.