ODS je mi obsahově nejblíž. Jednotná parkovací zóna by byla pro Pražany spravedlivá, říká lídr ANO Nacher

Lídr pražské kandidátky hnutí ANO Patrik Nacher zřejmě nejčastěji kritizuje současné vedení metropole za jeho přístup k dopravě, údajnou šikanu řidičů a protežování cyklistů. Sám přitom v minulosti prosadil v Praze strategické materiály, které upřednostňování udržitelných druhů dopravy podporují. V rozporu to podle něj není. Tvrdí také, že ptát se ho na kauzy předsedy ANO Andreje Babiše nemá smysl, protože se to netýká komunálních voleb.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč Patrik Nacher kritizuje upřednostňování cyklistů či chodců, když pro to v minulosti sám hlasoval?

Neuškodila by jednotná parkovací zóna řidičům, které chce chránit?

Nevadí mu, že ho Andrej Babiš na žádném mítinku nepodpořil?

Ulevilo se vám, když jste viděl své jméno na prvním místě pražské kandidátky?

Ano i ne. Ulevilo se mi v tom, že nedošlo k nepředvídatelným změnám. Neulevilo se mi, když jsem si představil další kampaň. Ke každé kampani přistupuji hodně svědomitě a je to pro mě vždy nálož. Navíc v pražském prostředí, které hnutí ANO moc nepřeje. Musím však zaklepat, lidé reagují dobře a agresi nezažívám, i když se mnou třeba někdo nesouhlasí.

V minulých komunálních volbách vás vedení ANO nahradilo Petrem Stuchlíkem. Bál jste se, že něco takového přijde znovu?

Upřímně, nebál jsem se, protože jsem to měl vnitřně docela jasně postavené. Myslím, že mám pevnou pozici v Poslanecké sněmovně a nejsem v postavení, abych musel o pozici lídra extrémně usilovat. Vnitřně jsem navíc dal všem potenciálním uchazečům šanci, aby mě mohli vyzvat.

Objevil se někdo další?

Nezaznamenal jsem nikoho. I kdyby se někdo takový objevil a porazil mě, bylo by to v pořádku. Klidně bych se dál naplno věnoval ochraně spotřebitele.

Kdyby vedení řeklo: „Patriku, nechceme vás tam.“ Řekl byste si pak, že na hnutí ANO už kašlete?

Byl bych rád, kdyby se mnou někdo šel do souboje o pozici lídra. Mám tyto střety myšlenek rád. Mám za sebou mnoho věcí a kroků, které si politicky obhájím.

Je pro vás nyní úspěch důležitý i kvůli tomu, že jste byl před čtyřmi lety odsunut a pro hnutí ANO to v Praze nedopadlo moc dobře? Skončilo v opozici a váš náhradník Petr Stuchlík to po pár měsících zabalil a funkce zastupitele se vzdal.

Člověk samozřejmě bude mít tendenci výsledky porovnávat s těmi před čtyřmi lety, ale já se na to touhle optikou nedívám. K minulosti se nevracím.

V politice má člověk mít ambice a tah na branku, ale zároveň se z toho nesmí úplně zbláznit a musí mít nějakou hranici, za kterou nepůjde. Je to o vyváženosti.

Když politik nemá ambice, je mu všechno jedno. Když je má moc velké a je schopen překousnout téměř vše, je oportunista. Já mám ambice, ale také hranice, za které nechci. Právě vymezení hranic dodává člověku klid, že se s ním nebude manipulovat nebo zametat.

S kým může hnutí ANO jít po volbách do koalice?

Se subjekty, které nebudou politiku vnímat aktivisticky. S těmi, které se nebudou vůči hnutí ANO personálně, iracionálně či nenávistně vymezovat. Se stranami, které nejsou personálně napojené na kauzu Dozimetr.

S těmi, které ve svých řadách nemají neomarxisty. Vidím, jak zelené šílenství vedlo k energetické krizi, kterou válka na Ukrajině uspíšila.

Buďte konkrétní.

Konkrétní nebudu. Před volbami by to člověk neměl říkat z úcty k tomu, že lidé chtějí, aby tady byla silná koalice, která Prahu bude řídit. Ne taková, která se bude od prvního okamžiku rozpadat.

Nyní vinou Dozimetru nevíme, kdo se do zastupitelstva dostane. Negativním vymezováním, jak ho dělá lídr Prahy sobě Jan Čižinský a kandidát za STAN Petr Hlaváček, se může situace zkomplikovat. Spousta subjektů se nemusí dostat přes pět procent, nebo se jich nakonec může dostat až moc.

Dobře. Když se podívám na aspekty, které jste vyjmenoval: Nechcete být s nikým, kdo se bude agresivně vymezovat vůči hnutí ANO, nechcete být se stranami, které nahlíží na politiku aktivisticky. Nechcete jít se stranami, které vy označujete za neomarxistické. To vám toho v pražské politice moc nezbývá.

Možností a variant je víc, já se ale nebudu vymezovat. Třeba Jan Čižinský je ve vládnoucí pozici osm let a tváří se, že je opoziční politik. Já na rozdíl od něj prostě jmenovat nebudu.

Za vaše slova si dokážu, stejně jako čtenáři Deníku N, dosadit, koho máte na mysli. Proč tedy nebýt konkrétní?

To už si dosadíte vy nebo voliči. A ti se podle toho budou rozhodovat. Nechci jmenovat, to je prostě neuctivé. Byli jsme čtyři roky v opozici, nemáme s Dozimetrem nic společného, ale koaliční hnutí STAN se vymezuje vůči nám.

To mi přijde neuctivé. To je můj oblíbený dvojí metr. Kdyby za minulého vedení zatkli třeba náměstka Petra Dolínka, každý nám to ve volbách dá sežrat. My bychom si v tu chvíli neměli diktovat, s kým po volbách půjdeme nebo nepůjdeme. To ale dělá STAN, který má za sebou velký pytel problémů.

Nebo můžete argumentovat bývalým premiérem Andrejem Babišem, který za sebou také vláčí pytel problémů a také říkal, s kým po volbách nepůjde.

To se netýká komunální politiky, to je něco úplně jiného.

Dokážete si představit spolupráci s koalicí Spolu?

Nebudu jmenovat negativně, ale ani pozitivně. Když se podívám na program a třeba i na to, jakým způsobem jsme vystupovali poslední čtyři roky v opozici, vidím, že tady máme obsahově nejvíce styčných bodů.

Ptám se na to kvůli tomu, že když jsem dělal rozhovor s Bohuslavem Svobodou, ten to vůbec nevylučoval. Říkal také, že bude záležet na programu, ale všechny cesty, včetně ANO, nechával otevřené. Pro vás by to byla dobrá cesta?

V opozici jsme ukázali, že máme s ODS