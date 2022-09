Válka je válka, moře je moře. Jak nejdůležitější ukrajinský přístav s humorem a hněvem odolává Rusku (reportáž z Oděsy)

V oděských přístavech to konečně ožilo. Na horizontu Černého moře opět plují lodě. Alespoň ty naplněné obilím.

Svět je hladový a po ukrajinském obilí, které leželo dlouhé měsíce v silech, je poptávka.

Samozřejmě jich není moc. Do nebezpečných zaminovaných vod mohou vyplout pouze ty, které vrátila na moře dohoda zprostředkovaná Tureckem a OSN.

Za necelý měsíc bylo ze tří ukrajinských námořních přístavů, které Rusové neokupují – Čornomorske, Oděsy a Južne – vyvezen první milion tun zemědělských produktů. Prezident Volodymyr Zelenskyj by chtěl dosáhnout objemu alespoň tři miliony tun každý měsíc. Lodí už vyplulo přes 40 do 15 zemí. „Je to velmi důležité pro Afriku, Asii a Evropu,“ prohlásil ukrajinský lídr.

Přístav, to je život: Bez lodí to nejde

V jednom ze zmíněných přístavů se pracuje na plné obrátky. Další velkou loď, která se