Ztracený Shakespearův syn Hamnet: „Nikdy nesmíte brát jako samozřejmost, že vašemu děťátku bije srdce.“

Ve finále Woman’s Prize for Fiction za rok 2020 autorka Hamneta O’Farrellová porazila krom jiných Hilary Mantelovou a její Zrcadlo a světlo – závěr cromwellovské trilogie oceněné hned dvakrát Man Bookerovou cenou.

Střetla se tak rozdílná pojetí historického románu. Gigantická freska mapující zrod moderní Anglie a komorní zamyšlení nad osobní ztrátou. Každá z těchto knih je geniální, ale přiznejme si, že do covidové doby, kdy si znovu uvědomujeme vlastní zranitelnost, je O’Farrellové Hamnet přece jen lepším průvodcem.

Jako pápěří

Maggie O’Farrellová se narodila v Severním Irsku, a když jí bylo osm let, zameškala více než rok školní docházky v důsledku onemocnění encefalitidou. A nemoci ji i její blízké následně sužovaly opakovaně i v pozdějších letech.

Obojí ovlivnilo její postoje a promítlo se i do jejích knih. A zdaleka ne pouze do memoárů I’m, I’m, I’m z roku 2017. Opakovaně se tak například vyjadřovala k tomu, jaké to je být Irem v Británii, kde bylo její příjmení a původ neustále zdrojem narážek a vtipů, dokonce i od učitelů. Empatie k vyděděncům a těm, kteří nezapadají do společenských škatulek, proto prochází všemi jejími romány.

V Hamnetovi se tato empatie skloubila s hluboce prožitými obavami o