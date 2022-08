Dostat se do vesmíru a pobývat tam – všichni zhruba víme, proč je to těžké. Většinou si ale neuvědomujeme, jak moc.

Lidé do vesmíru nepatří. Mají odvahu a schopnosti ignorovat to, ale překážky jsou obrovské

Celý svět dnes s napětím sleduje start mise Artemis I. Proč je to tak velká věc? Protože technologie kosmických letů s posádkou patří k tomu nejnáročnějšímu, co lidstvo kdy vytvořilo. Vesmír není stvořen pro lidi. Člověka, který se opováží vydat se tam, zkouší neustále zabít, a to mnoha různými způsoby najednou.

Zde si ukážeme hlavní překážky, které stojí vesmírným letům v cestě. Nejde o úplný seznam; existuje i mnoho drobnějších, ale stejně fatálních zádrhelů.

Úniková rychlost

Do vesmíru je asi tak daleko jako z Prahy do Humpolce, jen jiným směrem. Podle platné konvence začíná meziplanetární prostor sto kilometrů nad zemským povrchem. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) obíhá Zemi ve výšce 400 kilometrů, to je taky jako nic. Urazit vzdálenost čtyř set kilometrů není nic těžkého, dokonce ani v případě, že to je svisle vzhůru: dopravní letadla se na desetikilometrovou letovou hladinu dostanou během několika minut a nepotřebují k tomu žádné rakety.

Pomiňme teď na chvíli, že letecké motory nemohou pracovat ve vzduchoprázdnu, to je řešitelný problém. Otázka zní: dalo by se do vesmíru doletět náležitě upraveným letadlem? Nebo vystoupat balonem? Odpověď je kupodivu kladná. Šlo by to, jen by to bohužel nebylo k ničemu užitečné.

Problém totiž není dostat se do vesmíru. Problém je