Vláda by měla odpískat hru na hledání uchazeče o Hrad. Tváří v tvář krizi je načase chovat se čitelně

Komentář Jana Moláčka: Oficiálně se koalice stále ještě tváří, že hledá kandidáta nebo kandidátku na prezidenta, je ale čím dál jasnější, že ho nenajde. Potvrzují to už i někteří ministři, jak napsal server Neovlivní. Že by záblesk racionality v čím dál nepochopitelnějším jednání vlády? Kéž by!