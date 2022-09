Zdraví jako téma v prezidentské kampani. Po Zemanově éře hýří adepti na Hrad fyzickou aktivitou

Oproti roku 2018, kdy se konaly minulé prezidentské volby, pole uchazečů o nejvyšší úřad v zemi výrazně omládlo.

Ze šesti nejsilnějších kandidátů na Hrad je letos nejstarší Andrej Babiš (ANO), kterému v době volby bude 68 let, a nejmladší Danuše Nerudová, té bude 44. Průměrný věk uchazečů, kteří se v preferencích v průměru drží nad pěti procenty, je 55,3 roku.

Před čtyřmi lety byl nejstarším uchazečem obhajující prezident Miloš Zeman (73 let), nejmladším v pelotonu uchazečů nad pěti procenty preferencí Pavel Fischer (52 let) a průměrný věk těchto silnějších uchazečů byl 64,3 roku. (Pozn. red.: Předvolební preference tehdy téměř dvaačtyřicetiletého Marka Hilšera byly v průměru pod pět procent. Pokud by do započítání průměrného věku vstupoval, činil by průměr 60,6 roku.)

Sestava zájemců o Hrad, kterým lidé nyní důvěřují nejvíce, je tak letos v průměru o devět let mladší.

Může to souviset s postupnou změnou politického klimatu v zemi. Zejména starší kandidáti tradičnějako výhodu akcentují zkušenost, jenže v posledních letech se ukazuje, že neméně důležité jsou i energičnost, schopnost orientovat se v rychle se měnícím světě či aktivita.

V exkluzivním březnovém výzkumu pro Deník N společnost Ipsos zjistila, že aktivitu prezidenta dovnitř země i navenek by ocenilo přes 70 procent lidí, schopnost reprezentovat zemi v zahraničí pak dokonce 80 procent.

Neříká to mnoho o tom, zda právě aktivita je pro respondenty výzkumu klíčovým atributem, ale shoda na ní je přece jen poměrně vysoká. Je to také protiklad toho, jak svou funkci v závěru prezidentské desetiletky vykonává současná hlava státu Miloš Zeman.

Fyzická aktivita jako důkaz, že jsou „při síle“

Současní prezidentští kandidáti jako by si byli vědomi toho, co je v západním světě poměrně běžné. Právě určitá fyzická zdatnost totiž může být i měřítkem toho, jak moc činorodý kandidát či kandidátka následně v úřadu bude. Uvědomují si také, že když se prezident zavře za zdmi Hradu či lánského zámku, vlastní zemi moc rozumět nebude.

Nejspíš nejvýrazněji se v tomto ohledu profiluje