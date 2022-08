Pointa N: Člověk chce do vesmíru, na Zemi dál přešlapuje

Hlavní události dne vybrali a okomentovali Markéta Boubínová, Petra Procházková, Štěpán Vojtěch a Adéla Karásková Skoupá.

Praha v centru dění

Do Prahy konečně přijel německý kancléř Olaf Scholz. Konečně proto, že to bylo až osm měsíců od Scholzova (a Fialova) nástupu do úřadu. Na to, že jsme německým sousedem s osmisetkilometrovou společnou hranicí, je to trochu dlouho. Na druhou stranu Scholzova předchůdkyně Angela Merkelová, která se poprvé stala kancléřkou v listopadu 2005, do Česka přijela ještě o něco později, až v roce 2007.

Ale konec s historií, Scholz přijel řešit budoucnost. A to nejen naši a německou, ale celé EU. A navrhl relativně velké změny. Poté co