„V pátek na stejném místě!“ Fanoušci Artemis, rakety k Měsíci, odcházeli smutní, ale slibují přijít znovu

„Tak to odpískali,“ napsal mi zprávu známý z Česka.. Opatrně to oznamuju lidem, kteří sedí vedle mě. Za ty čtyři hodiny, co spolu sedíme na molu a vyhlížíme start programu návratu člověka na Měsíc, se z nás stala parta. „Kdepak, moje zprávy říkají, že start je v půl desáté,“ opravuje mě šedesátnice Barbara.

Zpráva o zrušeném startu mezitím dorazila už i do České republiky. „Tak uvidíme, jestli mí známí z Česka mají zprávy o zrušeném startu dřív než my tady kousek od startovací rampy,“ říkám jim a všichni se zasmějí. To by bylo, aby v Evropě za oceánem věděli něco dřív než v Americe přímo na místě.

Od parku Rotary Riverpoint, kde se příznivci začali scházet už od čtvrté ráno, je to k rampě 39B vzdušnou čarou zhruba jedenáct kilometrů.

Do Česka je to zhruba osm tisíc kilometrů.

Hádejte, kdo to nakonec věděl dřív?