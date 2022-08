Přestupní stanice Měsíc. Začíná kosmická éra lidstva, tentokrát doopravdy

Americký vesmírný program po padesátileté pauze znovu startuje. Lidé se do kosmu vracejí s nedokonalou technologií, se směsí lepších a horších důvodů, ale skoro určitě už napořád. A to je velká věc.

Odpočet už začal. Pokud se nestane nic nečekaného – a to se stát vždycky může –, odstartuje v pondělí ve 14.33 našeho času z mysu Canaveral na Floridě raketa s velmi neinspirativním jménem SLS, Space Launch System. K Měsíci a kousek za něj vynese kosmickou loď Orion. Kdyby na její palubě byli lidé, znamenalo by to cestu do historicky největší vzdálenosti od Země i překonání neplánovaného a nechtěného rekordu Apolla 13 z roku 1970.

Lidé tam ovšem nejsou, přestože Orion je plně vybaven pro čtyřčlennou posádku. Tentokrát ale poletí jen figuríny a spousta přístrojů. Mise Artemis I je poslední technickou zkouškou před