Padne v Bratislavě vláda? Co se na Slovensku děje a jak rozumět tamní vládní krizi

Slovenská vládní koalice naráží na problémy prakticky od svého vzniku, nyní je ale nejblíže, co kdy byla, ke svému rozpadu. Ve středu vyprší ultimátum koaliční strany Svoboda a solidarita, které požaduje odchod ministra financí a někdejšího premiéra Igora Matoviče. Její předseda už o víkendu oznámil demisi svých ministrů. V otázkách a odpovědích přehledně vysvětlujeme, co se to na Slovensku nyní vlastně děje.