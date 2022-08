Částečný součet: Moderna žaluje konkurenci, Kalifornie zakazuje spalovací motory, Kolumbie povoluje kokain a v Německu na dráze má přednost koks

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet urputně mlčí o největší vědecké a technické události těchto dnů, startu mise Artemis I. Tím se zabýváme jinde. To ale neznamená, že tady se nedočtete zajímavé a důležité věci. Naopak, tento týden byl velmi vydatný.

Jen pro začátek: Tu Artemis byste samozřejmě zameškat neměli, je to veliká věc (jen, co odejde tenhle newsletter do světa, začnu sepisovat, proč to je velká věc). My ji budeme sledovat velice pozorně (stejně jako celý svět), start je plánován na pondělí 29. 8. ve 14.33 našeho času.

Ale kvůli letu k Měsíci nezapomeňme na to všechno, co se děje na Zemi.

Stručně o věcech, o nichž stačí stručně

Stručně o věcech, které by si zasloužily víc

Německo má první železniční linku, po které jezdí výhradně vodíkové vlaky. Spojuje Brémy a Hamburk (přesněji řečeno Buxtehude, satelitní město u Hamburku), měří asi 100 km a těch čtrnáct souprav od Alstomu, které tam jezdí, se prý vyplatí víc než elektrifikace trati. Člověka k tomu nevyhnutelně napadají dvě otázky. Zaprvé, kde a jak se bere potřebný vodík? Skoro všechen vodík pro průmyslové účely se dnes vyrábí z fosilních paliv, a to i v Německu. Nejčastěji ze zemního plynu. „Zelený vodík“ je technologicky možný (když rozkládáte vodu elektřinou vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů), ale zhruba třikrát dražší – ledaže se nacházíte někde, kde je sluneční, větrná či geotermální energie velmi levná. A druhá otázka: Budou teď před těmi pěknými novými soupravami mít přednost vlaky s uhlím?

Asi jen pro chemiky: Derek Lowe zas narazil na jednu