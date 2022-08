Dění kolem Mlejnka může být zpravodajská hra. Čelím obrovským tlakům, abych nebyl ministr, tvrdí Rakušan

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Z jakého důvodu je Petr Mlejnek vázán mlčenlivostí vůči některým aktérům kauzy Dozimetr a zda to bude Vít Rakušan řešit s šéfem vojenské rozvědky.

Jestli se šéf STAN obává dopadu kauz na volební výsledek hnutí.

Jaký může být další vývoj v otázce celounijního zákazu víz pro Rusy.

Proč Česká republika nyní nevystoupí z čínské iniciativy 16+1.

Stálo vám angažmá Petra Mlejnka za to, co nyní všude musíte vysvětlovat?

To je otázka ex post. Angažování Petra Mlejnka mi určitě za to stálo v tom, že do služby přicházel s rozmyslem, s žádným zlým úmyslem něco destabilizovat, ale naopak s cílem službu, která byla minimálně minulých osm let provázána s různými problémy, dovést do stadia, kdy bude mít vizi, strategii a zacílení.

Když jsem vybíral mezi kandidáty, úmyslně jsem vybral takového, který s tou službou nebyl v posledních letech spojený. Měl jsem k tomu vážné, relevantní důvody, už jenom proto, že v té službě působily nejrůznější partičky, známosti a vztahy, což mohu říct bez odkrytí čehokoliv tajného. Vstup někoho, kdo takové vazby nemá, je výhodný.

Vy jste dopředu věděl, že se Mlejnek scházel a udržoval kontakty s obviněným Michalem Redlem. Řekl vám to dokonce už krátce po zveřejnění kauzy Dozimetr. Vy jste neočekával, jak na to bude reagovat veřejnost, až se to dostane ven, což se dalo očekávat?

Petra Mlejnka jsem se ptal na charakter těch kontaktů. Podle svých dostupných zdrojů a u našich analytiků jsem si nechával zjišťovat, jestli Petr Mlejnek a firma, kterou nějakým způsobem reprezentoval, někdy obchodovala s dopravním podnikem nebo s pražským magistrátem. Jeho vysvětlení mně v té chvíli přišlo uspokojivé.

V tuto chvíli vám takové stále přijde?

Petr Mlejnek měl možnost tuto věc vysvětlit na otevřeném bezpečnostním výboru Sněmovny. Myslím, že informaci, kterou jsem měl já, vysvětlil stejně i veřejnosti. Já bych se odkazoval k tomu vysvětlení na výboru.

Zjišťovali jste si, zda firma Techniserv, kterou Mlejnek reprezentoval jako obchodní ředitel, nedělala třeba subdodávky pro jiné městské firmy?

Nevím, jestli dělala. A nevím, jestli každá subdodávka každé městské firmě musí být toxická. Já jsem neviděl žádný policejní spis, nemám žádné nadstandardní informace.

Nemám také žádné informace, že by jakýmkoliv způsobem byla zpochybňována jeho podnikatelská aktivita.

Nepředpokládal jste, že to přece jen bude problém, poté co rezignoval ministr Petr Gazdík, který se také „jen“ znal s Redlem?

U Petra Gazdíka šlo o vyvození politické odpovědnosti. Petr Gazdík na rozdíl od pana Mlejnka neměl v té době žádnou prověrku, nebyl prověřován žádným úřadem. Petr Mlejnek prověrku na stupeň tajné měl a má.

Bavme se tedy o tom, zda je prověření od Národního bezpečnostního úřadu dostatečné, nebo není. Já jako ministr vnitra chci věřit, že prověrka z tohoto úřadu má relevanci. Navíc Petr Mlejnek má prověrku z roku 2018 na tajné a v tu dobu už v byznysu řadu let působil.

Pan ředitel se prezentuje jako bezpečnostní analytik a zároveň tvrdí, že nevěděl, kdo je Redl, když se s ním deset let scházel. O Redlovi a o jeho spojení s Krejčířem se přitom psalo od roku 2014. Je tohle dobrý předpoklad pro ředitele zpravodajské služby?

V té době se s ním stýkal jako s mnoha dalšími lidmi z byznysového prostředí. Redl v té době neměl na čele, že