Pointa N: Česko přišlo o Hanu Zagorovou, Sněmovna o rozum?

Energetická krize se stala všudypřítomným pojmem a ve své šíři a složitosti těžko uchopitelným problémem, který se zatím promítl zejména do vyšších záloh na energie. To nejhorší prý ale ještě přijde. Napětí a neklid roste a uvědomuje si to i tuzemská politická reprezentace. O jednotné strategii se ale mluvit nedá.