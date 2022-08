Whisky jako udržitelný průmysl. I skotské palírny už snižují emise a chrání přírodu

Skotsko je svou whisky pověstné. Místní palírny se ukrývají ve všech regionech této části Britských ostrovů a během roku nabízejí návštěvníkům prohlídky a zasvěcení do divu tohoto zlatého moku. Whisky jako další potraviny závisí na přírodních surovinách, což v tomto případě znamená mimo jiné i negativní vliv na životní prostředí. Ačkoliv to není aktuálně ten největší problém udržitelnosti, některé palírny se to snaží změnit, a vytvořit tak udržitelnou whisky.