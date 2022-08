Jeho skupina na Ukrajině ztratila polovinu hodnoty, český miliardář ale zemi opustit nechce. Putina musíme zastavit, říká Fiala

Tři z jeho skladů shořely po ruském ostřelování, on sám ale Ukrajinu opustit nechce. Naopak má výjimku od českého prezidenta, aby se mohl zapojit do dobrovolnických jednotek teritoriální obrany. Český miliardář Tomáš Fiala je se svou investiční společností Dragon Capital jedním z nejbohatších lidí na Ukrajině.

V rozhovoru mluví o tom:

Jak válka ovlivnila jeho byznys a zda letošní rok skončí se ziskem.

Kdy si myslí, že válka skončí.

Jak by měli politici přistupovat k Putinovi.

O soudech s Ruskem a o svém zklamání z Německa, kde studoval.

Proč je desetkrát levnější podporovat Ukrajinu než ji nechat prohrát.

O rozhodnutí koupit slavný zpravodajský portál Ukrajinska pravda.

Připravoval jste se nějak na totální válku s Ruskem?

Situace se vyhrocovala od října, od kdy Američané zveřejňovali své informace (o ruských přípravách na útok, pozn. red.). To mělo vliv i na ekonomiku, na ceny ukrajinských aktiv, které padaly a vytvářely tlak na kurz hřivny. V lednu a únoru již docházelo k odlivu kapitálu. Ruská vojska se tady shromažďovala. Ale do poslední chvíle jsem nevěřil, že když Rusko zaútočí, půjde o totální ofenzivu. Myslel jsem si, že případná eskalace se bude týkat Donbasu. Předpokládal jsem, že jim půjde o nějaké diplomatické ústupky a že jejich cílem nebude okupovat dvě třetiny Ukrajiny. Tak jak to chtěli původně – obsadit Ukrajinu až po Žytomyr a Vinnycju a dosadit sem Janukovyče a Medvedčuka (proruské politiky, pozn. red.), aby tu vládli.

Jak jste vy osobně prožíval začátek války?

Začátkem války jsem odjel na západní Ukrajinu. Moje rodina, manželka a čtyři děti, odcestovala z Ukrajiny týden předtím a zůstávají v zahraničí. Starší děti chodily do mezinárodní školy, která přešla na online výuku, učitelé už byli dávno pryč. Když začala válka, zůstal jsem